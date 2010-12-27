Солист Мариинского театра Николай Охотников скончался на 81-ом году

В понедельник, 16 октября, скончался оперный певец и солист Кировского (ныне Мариинского) театра Николай Петрович Охотников. Народному артисту было 80 лет.

Пресс-служба Мариинского театра сообщила, что в понедельник, 16 октября, скончался солист Кировского театра и народный артист СССР бас Николай Петрович Охотников. Оперный певец умер на 81-ом году жизни.

Коллектив Мариинского театра принес соболезнования родным и близким Охотникова. Дата и время прощания с оперным певцом и похорон будут объявлены в ближайшие дни.

Народный артист более 30 лет отдал Кировскому театру (ныне мариинский). Он вошел в состав труппы в 1971 году. Он исполнял партии Кутузова "Войне и Мире", Филиппа II в "Доне Карлосе", Гремина в "Евгении Онегине".

Фото: Мариинский театр