Презентация трибьют-альбома "ДНЕСЬ" прошла в Петербурге

Альбом включает композиции на основе стихотворений Анатолия Мариенгофа, созданных в период с 1917 по 1939 годы.

В четверг, 20 февраля, в Библиотечном центре имени Сергея Есенина (Лиговский проспект, дом 215) прошла пресс-конференция, посвященная презентации первого в России музыкального трибьют-альбома на стихи поэта-имажиниста Анатолия Мариенгофа. Проект реализован Библиотечной системой Фрунзенского района в сотрудничестве с известными музыкантами российской рок-сцены.

В конференции примут участие Женя Любич, певица и автор песен, широко известная благодаря сотрудничеству с французским коллективом Nouvelle Vague и своими сольными проектами; Группа "Гафт", базирующаяся в Петербурге и исполняющая музыку в стилях индитроника, авант-рок и поп-рок, коллектив "ИваНова", сочетающий элементы этнической музыки, экстремального рока и электронной танцевальной музыки, Макс ИвАнов, лидер группы "Торба-на-круче", известной своими работами в жанре арт-рока и брит-попа.

Альбом включает композиции на основе стихотворений Анатолия Мариенгофа, созданных в период с 1917 по 1939 годы. Это было сложное время, характеризовавшееся кардинальными изменениями как в России, так и во всём мире. В этот период происходило движение "литосферных плит", на которых человечеству пришлось заново выстраивать международные отношения.

Именно Мариенгоф считается основателем направления имажинизма, ставшего актуальным спустя столетие. Он предвосхитил клиповость мышления, которую мы наблюдаем в XXI веке, сделав образ главным элементом творчества. Тема выбора места жительства, потери и поиска единомышленников, отраженная в произведениях Мариенгофа, находит отклик в современных реалиях. Создатели проекта убеждены, что голос поэта найдет отклик у слушателей сегодняшнего дня и сможет поддержать их в условиях сложных жизненных обстоятельств.

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Видео: Piter.TV