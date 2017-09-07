Фильм "Оно": где посмотреть, цены на билеты, отзывы

В четверг, 7 сентября в кинотеатрах Петербурга стартовал показ нашумевшего ужастика Андреса Мускетти "Оно". В этом материале мы расскажем, где в Северной столице можно насладиться фильмом, сколько будет стоить удовольствие посетить киносеанс, а также предоставим отзывы о картине.

В КАКИХ КИНОТЕАТРАХ МОЖНО УВИДЕТЬ ФИЛЬМ "ОНО"?



По данным "Яндекс Афиши", на сегодняшний день фильм "Оно" в Петербурге можно увидеть в 54 кинотеатрах. 7 сентября, в день премьеры сеансов не так уж и много, и все они ночные. Самое большое количество сеансов на сегодня - 4 в кинотеатре "Синема Парк Мега Дыбенко". Там первый показ начнется в 22.15, последний сеанс будет ночью - в 00.55.







С 8 сентября кинотеатры начнут показывать фильм днем. В пятницу сеансов в петербургских кинотеатрах будет гораздо больше - от двух до шестнадцати.



СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ БИЛЕТ?



В среднем стоимость билета на самый ожидаемый фильм ужасов составляет около 250 рублей. В день премьеры самый дешевый билет зрители могли приобрести в кинотеатре "Пик". Стоимость билета на фильм "Оно" составляет всего 120 рублей.



Самую высокую цену за билет выставил кинотеатр "Cinema Grand Palace". Здесь 7 сентября билеты продают за 1500 рублей за штуку.







МНЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ О ФИЛЬМЕ



Стоит отметить, что положительных отзывов о фильме гораздо больше, нежели отрицательных. Однако недостатки у картины все-таки есть. Мы разместили отрывки некоторых отзывов для того, чтобы можно было составить первичное представление о хорроре.















Фото: Кинопоиск, ВКонтакте/MovieStyle | «Оно»



Видео: YouTube/iVideos



