Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Картина дня
Сегодня, 21:53
0
TretyakovaS
122
Код вставки плеера

Фильм "Оно": где посмотреть, цены на билеты, отзывы

0
 
 

В четверг, 7 сентября в кинотеатрах Петербурга стартовал показ нашумевшего ужастика Андреса Мускетти "Оно". В этом материале мы расскажем, где в Северной столице можно насладиться фильмом, сколько будет стоить удовольствие посетить киносеанс, а также предоставим отзывы о картине.

В КАКИХ КИНОТЕАТРАХ МОЖНО УВИДЕТЬ ФИЛЬМ "ОНО"?

По данным "Яндекс Афиши", на сегодняшний день фильм "Оно" в Петербурге можно увидеть в 54 кинотеатрах. 7 сентября, в день премьеры сеансов не так уж и много, и все они ночные. Самое большое количество сеансов на сегодня - 4 в кинотеатре "Синема Парк Мега Дыбенко". Там первый показ начнется в 22.15, последний сеанс будет ночью - в 00.55.



С 8 сентября кинотеатры начнут показывать фильм днем. В пятницу сеансов в петербургских кинотеатрах будет гораздо больше - от двух до шестнадцати.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ БИЛЕТ?

В среднем стоимость билета на самый ожидаемый фильм ужасов составляет около 250 рублей. В день премьеры самый дешевый билет зрители могли приобрести в кинотеатре "Пик". Стоимость билета на фильм "Оно" составляет всего 120 рублей.

Самую высокую цену за билет выставил кинотеатр "Cinema Grand Palace". Здесь 7 сентября билеты продают за 1500 рублей за штуку.



МНЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ О ФИЛЬМЕ

Стоит отметить, что положительных отзывов о фильме гораздо больше, нежели отрицательных. Однако недостатки у картины все-таки есть. Мы разместили отрывки некоторых отзывов для того, чтобы можно было составить первичное представление о хорроре.







Фото: Кинопоиск, ВКонтакте/MovieStyle | «Оно»


Видео: YouTube/iVideos


Теги: где посмотреть фильм оно в петербурге , кинотеатры петербург , новости спб , оно трейлер , оно фильм , фильм оно цена билета
Категории: Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5