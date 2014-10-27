"Kingsman: Золотое кольцо": Откуда в США столько клеток?

В российский прокат вышла вторая часть британского боевика о секретной службе «Kingsman: Золотое кольцо». Фильм остается верен себе: в нем много шуток, стереотипных изображений разных людей. Кроме того, раз уж это сиквел, то фильм занялся самоцитированием.

Новый Kingsman ждали многие. Ведь первый фильм оказался интересным, смешным и захватывающим. Все хотели еще и ждали «Золотое кольцо». А теперь как и полагается поклонникам франшизы, все дико спорят о том, вышел ли второй фильм? Удалось ему превзойти предшественника или хотя бы дотянуть до него?

Обратите внимание! Рецензии мы пишем неумело, поэтому в тексте очень много спойлеров.

И снова в фильме полно стереотипов, поданных в ироничном ключе. Гоняющиеся за выгодой американцы. Чопорные англичане. Латинос с усиками и дамский угодник. А женщины придумывают глупые пароли даже для машины судного дня.

Герои, как и раньше, с одной стороны неубиваемые и успевающие все сделать в последний момент. При этом с другой стороны они совершают ошибки и просто лажают. Эггси подрос, а Гарри вернулся. Мерлин находит близкую по духу женщину и первый раз идет «в поле».

Шипилявещего Моргана Фримена заменила повернутая на готовке бургеров и роботизированных подчиненных Джулиана Мур. У злодея (злодейки), разумеется, гротескный план, который трудно было бы осуществить в нашей вселенной (как минимум часть со спасением). Зато через это сценаристы говорят нам, что есть некоторые запрещенные вещи, которыми занимаются очень многие (но мы писать об этом не можем, потому что это не разрешено законом). Может, эта киношная попытка уничтожить мир покажет людям, что нельзя всех сразу же называть отбросами. Если вы смотрели фильм, то, должно быть, сами поняли это.

Фильм заигрывает с американской аудиторией, посадив белого президента и вместо него поставив женщину. Глава США как бы является дополнительным злодеем в фильме. И у него такие же безумные планы, как у Поппи. Откуда в США столько клеток, чтобы посадить туда всех зараженных опасным вирусом.

Kingsman продолжает издеваться над бондианой. Кроме шуточек и реднековских замашек героев, появились и более тонкие выпады в сторону франшизы об агенте 007. На этот раз сценаристы пошли в угоду романтичным зрителям. Всем казалось в конце первого фильма, что принцесса Тильда – это временная интрижка на раз. Эггси как и Бонд должен был зайти «в задний ход», а позже исчезнуть из ее жизни. Или ее должны были быстро убить. А вот с Ланселотом у главного героя точно должен был образоваться роман. Но во втором фильме нам показывают, что Эггси волнуется перед знакомством с родителями принцессы, а Рокси помогает ему как друг. А после ее и вовсе убивают. Заканчивается Kingsman и вовсе на ноте, свойственной «женским» фильмам. Свадьба, серьезно?

Обидно, что так быстро слили персонажа Софи Куксон. Теперь нужен третий фильм, чтобы Рокси оживили. Она была крутым женским персонажем во всем этом мужском кружке сеперагентов.

Новый фильм знакомит нас американской секретной службой. Это дало британцам большой простор для издевательств над привычками их друзей из-за океана. Например, Ченнинг Татум мало походит на ловкого секретного агента. Все-таки с «Шага вперед» прошло много лет, а грацией он не отличался и тогда. Зато ему неплохо далась роль замороженного тела. Терпеть агента Текилу можно только ради последней сцены, где его нарядили в джентельменский костюм и котелок. Татум выглядит как бульдог на шуточных картинках.

Посмотреть «Kingsman: Золотое кольцо» стоит, если вам понравилась первая картина. Здесь есть многое от «Kingsman»: крутые бои с использованием джентельменский аксессуаров, отсылки ко всем фильмам про суперагентов и, конечно, шутки про «задний проход» (на этот раз не только в исполнении принцессы, но и Элтона Джона).

Фото и видео: трейлер фильма