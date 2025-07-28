40-летняя петербурженка предстанет перед судом за танцы на капоте чужого BMW

Обвиняемая рассказала, что не помнит, почему выбрала конкретный автомобиль, собственника транспортного средства до инцидента не знала.

Жительница Петербурга предстанет перед судом за танцы на капоте чужого автомобиля. Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней женщины. Она обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений).

По версии следствия, вечером 13 июня 2025 года обвиняемая, находясь у дома 28, корпус 1 по Белградской улице, выбрала себе для танцев капот чужого автомобиля BMW. Женщина залезла на машину и стала бить ногами по капоту и лобовому стеклу. Автомобилю был причинен ущерб в размере более 200 тысяч рублей. Женщина не возместила ущерб на сегодняшний день.

Обвиняемая рассказала, что не помнит, почему выбрала конкретный автомобиль, собственника транспортного средства до инцидента не знала.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Видео: Telegram/ Прокуратура СПб