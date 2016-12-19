Пожар в Ростове: появилось видео горящих частных домов на 5000 кв. м.

Сегодня, 21 августа, в Ростове-на-Дону произошел самый масштабный пожар этого лет.

Что горит в Ростове сейчас?

В Ростове-на-Дону горят частные дома в Пролетарском районе. По предварительным оценкам пожарных, огонь уже охватил территорию свыше 5 тысяч квадратных метров. В спасательной операции принимают участие свыше сотни пожарных. К тушению пожара привлечена авиация МЧС.

Очевидцы активно рассказывают о бедствии в социальных сетях. Фото горящего Пролетарского района, снятые из разных уголков города, можно легко найти в Интернете. Люди выражают искреннюю обеспокоенности - огонь быстро перекидывается с одного деревянного дома на другой, ростовчане боятся, что так могут выгореть все частные постройки в данном районе.

В МЧС также подтверждают, что существует угроза распространения оня на близлежащие дома, в том числе на многоквартирные высотки. Как стало известно Piter.TV, неподалеку от эпицентра ЧП находится район, состоящий из новостроек и недостроенных зданий.

Видео пожара в Ростове 21 августа 2017

На видео с пожара можно заметить черный густой дым. Те, кто смог подобраться ближе к огню, сумел заснять языки пламени и действия пожарной авиации. На уникальных кадрах видно, что огонь быстро справляется с деревянными домами, сараями и другими постройками.

По последней информации, обитателей соседних районов эвакуируют из домов. Город затянула дымная пелена, люди жалуются на кашель и боли в горле от едкого дыма.

Видео и фото: Instagram