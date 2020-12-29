Три грузовика обгорели в гараже в Металлострое

С пожаром справились за час.

Ночью 15-го января в здании авторемонтного гаража в Колпино произошел пожар. Огонь охватил оборудование на общей площади 50 кв. метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании в доме №4 по Ефимовскому проезду поступило около 24 часов. По информации от источника Piter.TV, в помещении находились 3 баллона — 1 кислородный и 2 пропановых. В результате пожара пострадали три грузовика марки "Рено". Из людей никто не пострадал.

В 01:23 пожар ликвидировали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Колпино вернулось тепло после устранения аварии на ТЭЦ. Горячей воды и отопления не было в 323 жилых домах, 18 учебных заведениях, 31 детском саду, 7 школах, 23 медучреждений и еще в 91 здании.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу