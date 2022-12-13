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На Самойловой улице тушат склад

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На месте работают 15 единиц техники и 75 человек личного состава МЧС.

Во Фрунзенском районе пожарные тушат склад  размером 120х50 метров. Подробности рассказала пресс-служба МЧС по Петербургу. 

Около двух часов дня 1 марта поступило сообщение о пожаре на улице Самойловой, 5 литера Я. В производственно-складском здании размером 120х50 метров горела обстановка на площади 300 м2.

В 14:11 был подан дополнительный номер 1 БИС. В 15:17 отказ номеру 1БИС, работы по номеру 1, пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

На месте работают 15 единиц техники и 75 человек личного состава МЧС.

Видео: МЧС Санкт-Петербурга

Теги: улица самойловой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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