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На Курляндской улице горела квартира
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На Курляндской улице горела квартира

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Огонь распространился по площади 14 "квадратов". 

В субботу днем, 19 ноября, в  Адмиралтейском районе горел жилой дом. На  Курляндской улице  полыхала квартира. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу. 

Пожар произошел в "двушке". Информация о возгорании поступила диспетчеру в 14:42. Огонь распространился по площади 14 "квадратов". 

С ЧП боролись 15 спасателей. В 15:38 пламя ликвидировали. Никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: стала известна предварительная причина крупного пожара во Всеволожском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: курляндская улица, мчс, пожар в квартире, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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