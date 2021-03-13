На Курляндской улице горела квартира

Огонь распространился по площади 14 "квадратов".

В субботу днем, 19 ноября, в Адмиралтейском районе горел жилой дом. На Курляндской улице полыхала квартира. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

Пожар произошел в "двушке". Информация о возгорании поступила диспетчеру в 14:42. Огонь распространился по площади 14 "квадратов".

С ЧП боролись 15 спасателей. В 15:38 пламя ликвидировали. Никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: стала известна предварительная причина крупного пожара во Всеволожском районе.

Фото: Piter.tv