На Краснофлотском шоссе горит памятник федерального значения

Днем 29 апреля в Петродворцовом районе Петербурга произошел серьезный пожар. Ему присвоили дополнительный номер 1 БИС. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Спасатели получили сообщение в 16:34. Возгорание произошло в двухэтажном неэксплуатируемом здании. В огне оказались 600 квадратных метров. Пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС.
Речь идет о деревянном архитектурном ансамбле "Дача Максимова". Он был построен в 1892 году.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
Пожар тушат 36 человек личного состава МЧС.
Фото: citywalls
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