На Краснофлотском шоссе горит памятник федерального значения

Огонь охватил 600 кв. метров площади.

Днем 29 апреля в Петродворцовом районе Петербурга произошел серьезный пожар. Ему присвоили дополнительный номер 1 БИС. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Спасатели получили сообщение в 16:34. Возгорание произошло в двухэтажном неэксплуатируемом здании. В огне оказались 600 квадратных метров. Пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС.

Речь идет о деревянном архитектурном ансамбле "Дача Максимова". Он был построен в 1892 году.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Пожар тушат 36 человек личного состава МЧС.

Фото: citywalls