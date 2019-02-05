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На Кадетской линии пожарные потушили коммунальную квартиру
Сегодня, 9:25
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На Кадетской линии пожарные потушили коммунальную квартиру

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Информация о пострадавших не поступала.

В Василеостровском районе в субботу, 21 мая, произошел пожар. На Кадетской линии вспыхнула  4-комнатная коммунальная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 22:16. Огонь отправились тушить 12 спасателей на трех спецмашинах. За 35 минут пожарные ликвидировали пламя. В квартире выгорела обстановка площадью 10 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Выясняется причина случившегося.

Ранее на Piter.tv: в Кудрово пожар произошел в детском саду.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Теги: 112, мчс, пожарные, спасатели, тушили квартиру
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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