На Кадетской линии пожарные потушили коммунальную квартиру

Информация о пострадавших не поступала.

В Василеостровском районе в субботу, 21 мая, произошел пожар. На Кадетской линии вспыхнула 4-комнатная коммунальная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 22:16. Огонь отправились тушить 12 спасателей на трех спецмашинах. За 35 минут пожарные ликвидировали пламя. В квартире выгорела обстановка площадью 10 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Выясняется причина случившегося.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу