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Видео: На Комендантском проспекте горел бизнес центр

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о пожаре на Комендантском проспекте.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", по адресу Комендантский проспект, 28 произошел пожар.

Очевидцам удалось заснять на видео, как горит крыша здания. На место уже прибыли пожарные.

По указанному адресу находится магазин автозапчастей, фитнес клуб и салон красоты.

О пострадавших не сообщается.

Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб Картина дня

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