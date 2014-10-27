Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", по адресу Комендантский проспект, 28 произошел пожар.
Очевидцам удалось заснять на видео, как горит крыша здания. На место уже прибыли пожарные.
По указанному адресу находится магазин автозапчастей, фитнес клуб и салон красоты.
О пострадавших не сообщается.
Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 18:39
221
Видео: На Комендантском проспекте горел бизнес центр
В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о пожаре на Комендантском проспекте.
Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", по адресу Комендантский проспект, 28 произошел пожар.