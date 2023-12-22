На Краснопутиловской в доме горела подсобка

Пламя охватило 30 "квадратов".

В Кировском районе сегодня, 29 февраля, произошел пожар. На Краснопутиловской улице в доме № 46, корпус 7, полыхала подсобка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:01. В одноэтажном здании размером 4х20 метров в подсобном помещении горела обстановка на площади 30 "квадратов".

На место случившегося прибыли 12 спасателей и три спецмашины. Огнеборцы тушили пламя почти 40 минут. В 13:39 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

