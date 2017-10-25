День таможенника 2017: короткие и прикольные поздравления поздравления в стихах

В среду, 25 октября, в России празднуют День таможенника. Поздравить близких можно короткими сообщениями со стихами.

В среду, 25 октября, свой день отмечают охранники государственных границ в экономической сфере: таможенники. Праздник приурочен к этому дню, так как еще в 1653 году появился Единый таможенный устав. Его издавал еще царь Алексей Михайлович.

Этот момент принято считать днем рождения таможенной службы. За несколько сотен лет правила работы изменились, но суть осталась. Сейчас таможня является частью системы правоохранительных органов.

Именно на плечах этой структуры лежит охрана государства от провоза наркотиков, оружия, контрабанде поддельных и опасных товаров. Если кто-то из ваших близких работает на этой службе, то непременно порадуйте его коротким поздравлением. Небольшое стихотворение можно отправить в смс или через социальные сети.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ТАМОЖЕННИКА В СТИХАХ



Поздравляю с днем таможни,

Пусть успех будет в труде,

Чтоб работалось не сложно,

И в почете будь везде,

Контрабанду в раз разнюхай,

Охраняй страны кордон,

И зарплатою огромной

Будь серьезно удивлен!

***

Контрабанда не проскочит,

Если ваш наряд не спит,

А ведь он и дни, и ночи

За границей нашей бдит!

С Днем таможенной вас службы!

Пусть на пять идут дела.

Вам — здоровья, счастья, дружбы,

Чтоб преступность не прошла!

***

Безмерно уважаемые люди,

Примите поздравления мои:

Открыт режим безвизовый пусть будет

Всегда для вас в страну большой любви,

Дает добро судьба на уйму счастья,

С деньгами исключительно везет,

На службе ж утомительной встречаться

Порядочный пусть будет вам народ.

А если дурь какую иль оружие

Задумает в Россию кто таскать,

Желаю вам, все тут же обнаружить,

Конфисковать, злодея — наказать!

И каждому начальство пусть наколет

Медаль на ширь таможенной груди!

...А можно пару литров алкоголя

Из дьюти фри мне лишних провезти?

На таможне и ночью, и днем

Без отдыха служат России.

Всегда знают все обо всем,

Отдавая стране свои силы.

Пожелаю здоровья и счастья,

В день таможенника страны.

Пусть идут стороной ненастья,

Пусть награды вам будут даны!

***

Таможенник России, поздравляю!

Сегодня повод есть гульнуть.

Успехов всяческих желаю

И уловить в веселье суть.

Желаю, безусловного, здоровья,

Чтоб не тревожили печали никогда.

Конечно, счастья и конечно же с любовью,

И радость чтобы берегла всегда.

***

Контрабанда никакая

За границу не пройдет,

Ведь таможня дорогая

Службу трепетно несет.

Поздравляем с Днем таможни

И желаем вам и впредь,

Быть в работе осторожней

И внимательней смотреть.

Желаем мы таможне нашей,

Работать дружною командой.

Чтоб не возили чрез границу

Плохие люди контрабанду.

Спокойно на рабочем месте

Чтоб было. Тихо и без споров.

И не было б претензий вовсе,

Лишь благодарность, без укоров.

***

Таможенник России!

Как гордо то звучит!

В твой праздник тебе стихи,

Комплименты и магнит!

Он притянет тебе удачу,

Счастье. Праздник и любовь!

Пусть отличное настроение

Взбудоражит в жилах кровь!

***

Таможенников сегодня поздравляем!

Хвала и честь вам, господа!

Вашу работу мы уважаем,

Желаем не париться вам по пустякам!

Пусть лихо день рабочий скачет,

И не трудно подозрительных лиц обыскать,

Желаем праздник отлично отметить

И до утра весело гулять!