Стала известна конкурсная программа кинофестиваля "Послание к человеку"

Организаторы ХХХII Международного кинофестиваля "Послание к человеку" сообщили о том, что в конкурс фестиваля прошли 50 картин. 11 из них — мировые кинопремьеры.
Фильмы представлены в трех конкурсных программах — Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico.
Всего на конкурс в этом году было прислано 1435 заявок из 76 стран мира. Больше всего заявок поступило из России, Франции, Китая, Германии, США и Испании. Также свои фильмы отправили деятели из Ирана, Колумбии, Венесуэллы, Кении, Ливана, Японии, Бразилии, Эфиопии и других стран.
Напомним, кинофестиваль пройдет с 21 по 29 октября. Конкурсную программу можно посмотреть здесь.
Фото: МКФ "Послание к человеку"
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