Стала известна конкурсная программа кинофестиваля "Послание к человеку"

Заявки на участие отправили представители 76 стран.

Организаторы ХХХII Международного кинофестиваля "Послание к человеку" сообщили о том, что в конкурс фестиваля прошли 50 картин. 11 из них — мировые кинопремьеры.

Фильмы представлены в трех конкурсных программах — Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico.

Всего на конкурс в этом году было прислано 1435 заявок из 76 стран мира. Больше всего заявок поступило из России, Франции, Китая, Германии, США и Испании. Также свои фильмы отправили деятели из Ирана, Колумбии, Венесуэллы, Кении, Ливана, Японии, Бразилии, Эфиопии и других стран.

Напомним, кинофестиваль пройдет с 21 по 29 октября. Конкурсную программу можно посмотреть здесь.

Фото: МКФ "Послание к человеку"