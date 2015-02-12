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Петербуржцы стараются покупать новогодние подарки заранее
Вчера, 9:12
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Петербуржцы стараются покупать новогодние подарки заранее

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Чаще покупкой подарков занимаются женщины.

Большая часть петербуржцев покупает новогодние подарки заранее, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Об этом 4 декабря стало известно Piter.TV. 

Около 25% респондентов приобретают подарки спонтанно, 21% – за две-три недели, 14% – за месяц до Нового года, 7% – за несколько месяцев до праздника. А 21% ничего не покупают. 

Чаще покупкой подарков занимаются женщины (77% против 50% мужчин), причем жительницы города стараются готовиться заблаговременно, а петербуржцы же привыкли к спонтанности. 

Чем выше доход респондентов, тем чаще они приобретают подарки. Среди опрошенных с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц больше всего тех, кто совершает покупки спонтанно (36%).

Фото: pxhere 

Теги: новый год, подарки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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