Петербуржцы стараются покупать новогодние подарки заранее

Чаще покупкой подарков занимаются женщины.

Большая часть петербуржцев покупает новогодние подарки заранее, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Об этом 4 декабря стало известно Piter.TV.

Около 25% респондентов приобретают подарки спонтанно, 21% – за две-три недели, 14% – за месяц до Нового года, 7% – за несколько месяцев до праздника. А 21% ничего не покупают.

Чаще покупкой подарков занимаются женщины (77% против 50% мужчин), причем жительницы города стараются готовиться заблаговременно, а петербуржцы же привыкли к спонтанности.

Чем выше доход респондентов, тем чаще они приобретают подарки. Среди опрошенных с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц больше всего тех, кто совершает покупки спонтанно (36%).

Фото: pxhere