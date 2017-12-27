Людмила Сенчина, последние новости: певицу похоронили в Петербурге, она завещала родным 14 миллионов

Жители Культурной столицы простились с легендарной певицей. Сенчину похоронили на Смоленском кладбище.

28 января в Санкт-Петербурге простились с Людмилой Сенчиной. Попрощаться с певицей и актрисой пришли сотни горожан, а также коллеги и друзья. Соболезнования выразил президент России Владимир Путин, назвав ее кончину невосполнимой утратой для культуры. Церемония прощания состоялась в Театре музыкальной комедии, где началась головокружительная карьера Сенчиной.

В Петербурге простись с Людмилой Сенчиной. Где похоронили Людилу Сенчину. Россияне скорбят о певице. Наследство звезды оценили в 14 млн рублей.

1. В актовый зал петербургского Театра музыкальной комедии с Людмилой Сенчиной пришли попрощаться многие звезды российской сцены. На церемонии выступили Зоя Виноградова, Виктор Кривонос, профессор Санкт-Петербургской консерватории Ирина Тайманова. Также проститься приехал народный артист СССР Иосиф Кобзон, который исполнил песню "Зашумит на клеверное поле".

Попрощаться пришел композитор песен, которые исполняла Людмила Сенчина, Игорь Корнелюк и артисты РФ Иван Краско, Андрей Ургант, Михаил Боярский и Александр Розембаум.

Знаменитую певицу похоронили по ее желанию на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге. Рядом с ее могилой захоронен Эдуард Хиль, с которым они выступали дуэтом.

Отпевание прошло в соборе Владимирской иконы Божией Матери.

2. 29 января стало известно, что наследство Людмилы Сенчиной было оценено почти в 14 млн рублей. 67-летняя народная артистка России оставила родным в наследство городскую квартиру в центре Северной столице, а также небольшой дом в Ленинградской области.

Дом с землей артистки находится неподалеку от Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, Семена Альтова. Также рядом проживает семья Ургантов и Ивана Краско.

На Большой Пушкарской улице у усопшей осталась двухкомнатная квартира, стоимость которой по оценкам экспертов составляет около 6 млн рублей. Известно, что помимо мужа, концертного директора Владимира Андреева, у певицы остался 44-летний сын Вячеслав Тимошин, который на данный момент проживает в США.

3. Россияне скорбят по Людмиле Сенчиной и в социальных сетях. Пользователи "Вконтакте" выкладываю песни залуженной артистки, а также слова соболезнований.

Напомним, ранее стало известно, что Людмила Сенчина ушла из жизни 25 января в одной из больниц Санкт-Петербурга. По словам ее супруга певица полтора года боролась с тяжелой болезнью. Также сообщалось, что у Сенчиной была тяжела форма рака поджелудочной железы.

Видео, фото: "ВКонтакте"