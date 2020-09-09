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Синоптик пообещал похолодание в Петербурге только к концу сентября
Сегодня, 11:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик пообещал похолодание в Петербурге только к концу сентября

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В начале третьей декады будет настолько тепло, что дневная температура опять может приблизиться к экстремумам.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что осеннее похолодание придёт в город только в конце сентября.

После прошедшего вчера холодного атмосферного фронта понедельник будет не жарким. Сегодня днём будет прохладнее, чем 14 и 15 сентября, всего +15…+16 градусов. Но уже 19 сентября днём воздух прогреется до +20 градусов.

Наверное, я поторопился, говоря о том, что с рекордами заканчиваем. Не хочет атмосфера  приносить нам осенний воздух и похолодает, скорее всего, только в конце месяца.

Александр Колесов, синоптик

По данным синоптик, в начале третьей декады будет настолько тепло, что дневная температура опять может приблизиться к экстремумам.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Dibacese SomSeito
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