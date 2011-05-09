В середине недели в Петербурге начнется похолодание

На смену солнцу и теплу снова придут дожди и ветер.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал о предстоящем похолодании в Северной столице. Температура воздуха начнёт понижаться уже в середине недели.

На смену солнцу и теплу снова придут дожди и ветер. В начале недели температура воздуха днём в Петербурге ожидается до +16…+18 градусов, с середины недели станет прохладнее – до +12…+15 градусов, но при этом ночи станут теплее +8…+10 градусов.

В середине недели место антициклона займёт обширный циклон, который придёт с Атлантики. Он будет определять погоду по всему Северо-Западу.

Фото: Piter.tv.