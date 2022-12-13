В Петербурге 6 марта ожидается снег и до -2 градусов

Циклон сохранит в регионе облачную погоду.

В понедельник, 6 марта, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться под влиянием центральной части малоподвижного, заполняющегося циклона. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Циклон сохранит в регионе облачную погоду, местами пройдёт небольшой снег, возможна гололедица. Температура воздуха в Петербурге 0…-2 градуса, по Ленобласти 0…-5 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник местами небольшой снег и -1…-3 градуса.

Фото: Piter.tv