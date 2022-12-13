В Ленобласти 1 апреля в большинстве районов пройдёт снег

Днём 0...+5 градусов.

В первый апрельский день в Ленинградской области ожидается облачная погода и снег. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов 1 апреля пройдёт снег, мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах небольшой. Местами налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, местами на северо-западе до -9, днём 0...+5 градусов. На дорогах местами гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем повышаться.

Фото: Piter.tv; МЧС