В Петербурге 9 марта ожидаются небольшой снег и мороз

Температура воздуха -3…-5 градусов, по Ленобласти -2…-7 градусов.

Петербург 9 марта будет ощущать влияние тыловой, холодной части циклона, уходящего своим центром на северо-восток Европейской России. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, пройдёт кратковременный снег. Температура воздуха -3…-5 градусов, по Ленобласти -2…-7 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу ожидается без существенных осадков, сильное похолодание ночью, температура может опустится до -15 градусов, днём -3…-5 градусов.

Фото: Piter.tv