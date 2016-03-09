В Петербурге 9 июня будет не более +16 градусов

Температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Перед длинными выходными синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет представлена тыловой частью ушедшего циклона. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

При переменной облачности местами возможны небольшие и кратковременные дожди, а температура воздуха будет ниже климатической нормы. В Петербурге 9 июня ожидается +14..+16 градусов, по Ленобласти +12..+17 градусов. Ветер северный 4-9 м/с.

В субботу без дождей и +15…+17 градусов.

Фото: Piter.TV