В Петербурге 9 июня в первой половине дня пройдут дожди

Воздух в городе прогреется до +20..+22 градусов.

В четверг, 9 июня, по мере отхода атмосферного фронта на восток, Петербург окажется под влиянием тыловой части циклона. В облаках будет появляться всё больше прояснений, кратковременные дожди пройдут преимущественно в первой половине дня. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Воздух в городе прогреется до +20..+22, по Ленобласти до +19..+24 градусов. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу вероятность дождей минимальна и станет чуть теплее.

Фото: Piter.tv