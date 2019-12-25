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В Петербурге 9 июня в первой половине дня пройдут дожди
Сегодня, 8:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 9 июня в первой половине дня пройдут дожди

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Воздух в городе прогреется до +20..+22 градусов.

В четверг, 9 июня, по мере отхода атмосферного фронта на восток, Петербург окажется под влиянием тыловой части циклона. В облаках будет появляться всё больше прояснений, кратковременные дожди пройдут преимущественно в первой половине дня. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Воздух в городе прогреется до +20..+22, по Ленобласти до +19..+24 градусов. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу вероятность дождей минимальна и станет чуть теплее.

Фото: Piter.tv

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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