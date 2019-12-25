Понижение температуры в Петербурге 9 июля будет коротким и символическим

На погоду окажет влияние скользящий у границ региона атмосферный фронт.

Понижение температуры в Петербурге в пятницу, 9 июля, будет коротким и чисто символическим. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

На погоду окажет влияние скользящий у границ региона атмосферный фронт. Во второй половине дня он станет причиной локальных, кратковременных дождей и гроз. Температура из-за этого незначительно понизится. Днём термометры покажут +29…+31°.

В последующие три дня в городе преимущественно без осадков и рекордные +32…+34° в субботу, до +30…+32° в понедельник.

Фото: Piter.tv