Петербург 9 августа находится на периферии циклона

При переменной облачности небольшие дожди пройдут лишь местами.

Во вторник синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться восточной периферией антициклона. При переменной облачности небольшие дожди пройдут лишь местами, а солнечные лучи смогут прогреть воздушные массы лучше, чем накануне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 9 августа в Петербурге +21…+23, по Ленобласти +18…+23 градуса. Ветер северный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду без осадков и станет еще теплее. А к концу недели в Петербурге потеплеет до +26 градусов.

Фото: Piter.tv