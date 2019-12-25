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Петербург 9 августа находится на периферии циклона
Сегодня, 7:59
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Петербург 9 августа находится на периферии циклона

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При переменной облачности небольшие дожди пройдут лишь местами.

Во вторник синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться восточной периферией антициклона. При переменной облачности небольшие дожди пройдут лишь местами, а солнечные лучи смогут прогреть воздушные массы лучше, чем накануне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 9 августа в Петербурге +21…+23, по Ленобласти +18…+23 градуса. Ветер северный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду без осадков и станет еще теплее. А к концу недели в Петербурге потеплеет до +26 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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