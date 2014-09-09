В Петербурге 8 июля температурные показатели останутся близкими к климатической норме

Ожидается облачная с прояснениями погода.

Перед выходными Северную столицу краем своей облачной спирали заденет очередной циклон, выходящий на Скандинавию. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели останутся близкими к климатической норме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 8 июля в Петербурге +21…+23, по Ленобласти +19…+24 градуса. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В субботу местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и небольшое повышение температуры.

Фото: Piter.tv