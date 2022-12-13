В Петербурге 8 февраля воздух прогреется до +2 градусов

Пройдёт небольшой снег, переходящий в мокрый, а местами и в дожди.

В середине рабочей недели по периферии циклонического вихря на территорию Петербурга продолжится поступление теплого и влажного атлантического воздуха. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Погода 8 февраля ожидается облачной, пройдёт небольшой снег, переходящий в мокрый, а местами и в дожди. На дорогах и тротуарах гололедица.

Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти -3…+2 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг ожидается без существенных осадков и 0…+2 градусов.

Фото: Piter.tv