В Петербурге 8 декабря возможны слабые метели

Температура воздуха в Петербурге -1…-3 градуса.

В четверг, 8 декабря, синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует циклон "Зора". Его центр в середине дня окажется практически над акваторией Финского залива. Его стараниями в регионе будет облачно, временами будет идти снег, возможны слабые метели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге -1…-3 градуса, по Ленобласти -1…-6 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу характер погоды изменится мало.

Фото: Piter.tv