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В Петербурге 8 августа температура будет близка к климатической норме
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 8 августа температура будет близка к климатической норме

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Местами пройдут кратковременные дожди.

В начале рабочей недели на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние тыловая часть уходящего на восток циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, температурный фон будет близок к своей климатической норме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 8 августа +19…+21, по Ленобласти +17…+22 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник дожди постепенно прекратятся и станет немного теплее.

Фото: Piter.tv

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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