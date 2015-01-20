В Петербурге 8 августа температура будет близка к климатической норме

Местами пройдут кратковременные дожди.

В начале рабочей недели на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние тыловая часть уходящего на восток циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, температурный фон будет близок к своей климатической норме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 8 августа +19…+21, по Ленобласти +17…+22 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник дожди постепенно прекратятся и станет немного теплее.

Фото: Piter.tv