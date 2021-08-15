  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 7 июня потеплеет до +22 градусов
Сегодня, 8:05
13
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 7 июня потеплеет до +22 градусов

0 0

В среду повышение температуры продолжится.

Во вторник, 7 июня, условия погоды в Петербурге продолжит формировать антициклон. При переменной облачности обойдётся без дождей, а воздушные массы будут постепенно прогреваться. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В городе воздух прогреется до +20…+22°, по Ленобласти до +18…+23°. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду повышение температуры продолжится, но во второй половине дня местами возможны дожди.

Фото: Piter.tv

Теги: михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии