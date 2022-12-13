В Петербурге 7 апреля будет солнечно и тепло

В Петербурге +8…+10 градусов.

В Санкт-Петербурге перед выходными будет солнечно и тепло. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Условия погоды в Северной столице сформирует западная периферия антициклона. Ожидается небольшая облачность и полное отсутствие осадков.

Температура воздуха 7 апреля в Петербурге +8…+10 градусов, по Ленобласти +6…+11 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу ожидается без осадков и +9…+11 градусов.

Фото: Piter.tv