Циклон "Назима" 7 апреля принесет в Петербург дожди с мокрым снегом

Воздух прогреется до +3…+5 градусов.

Погоду в Петербурге 7 апреля сформирует передняя часть очередного североатлантического циклона, получившего имя "Назима". Его усилиями в регионе облачно, пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Воздух прогреется до +3…+5, по Ленобласти до +1…+6 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. В пятницу вновь пройдут дожди, но уже станет заметно теплее.

В четверг, 7 марта, в Ленобласти утром и днем ожидается увеличение облачности до сплошной.

Фото: Piter.tv