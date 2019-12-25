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На погоду в Петербурге повлияет мощный антициклон
Сегодня, 8:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На погоду в Петербурге повлияет мощный антициклон

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Облаков городе станет меньше и по-прежнему будет без дождей, но ветрено.

В среду, 6 октября, синоптическая ситуация в Петербурге сформируется под влиянием северо-западной периферии огромного и мощного антициклона. Облаков городе станет меньше и по-прежнему будет без дождей, но ветрено. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 6 октября составит +13…+15°, по Ленобласти +10…+15°. Ветер южный 5-10 м/с, атмосферное давление будет меняться мало.

В Ленобласти 6 октября потеплеет до +15 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: михаил леус, погода, фобос
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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