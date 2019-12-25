В Петербурге 6 июня погода будет формироваться гребнем скандинавского антициклона

При переменной облачности осадков не ожидается и, несмотря на обилие солнца, будет прохладно.

В начале рабочей недели синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться гребнем скандинавского антициклона, приближающегося с северо-запада. При переменной облачности осадков не ожидается и, несмотря на обилие солнца, будет прохладно. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В Петербурге 6 июня воздух прогреется до +17…+19, по Ленобласти до +15…+20 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник без дождей и немного выше +20 градусов.

Фото: Piter.tv