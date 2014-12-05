В Петербург 6 июля придёт короткая волна тепла

Температура воздуха в Петербурге +25…+27 градусов.

В четверг, 6 июля, в формирование условий погоды в Северной столице вмешается гребень антициклона.

Как рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, усиливаясь с юга, антициклон уменьшит количество облаков и понизит вероятность осадков. И только поздним вечером на западе области, пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в Петербурге +25…+27 градусов, по Ленобласти +23…+28 градусов. Ветер южный 3-8 м/с.

В пятницу ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и +20…+22 градуса.

Фото: Piter.tv