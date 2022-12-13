Погоду в Петербурге 6 февраля сформирует тёплый атмосферный фронт

В Петербурге 6 февраля температура воздуха 0..-2 градуса.

После выходных синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует тёплый атмосферный фронт. В зоне его влияния ожидается преимущественно облачная погода, пройдёт небольшой снег, температура воздуха будет расти, местами до слабых оттепелей. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге 6 февраля температура воздуха 0..-2 градуса, по Ленобласти 0..-5 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник ожидается без существенных осадков, местами гололедица и 0…-2 градуса.

Фото: pxhere.com