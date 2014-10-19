В Петербурге 6 декабря немного подрастёт температура

Влияние антициклона ослабевает.

В пятницу антициклон продолжит смещаться на юго-восток и его влияние на метеорологические условия Северной столицы будет ослабевать. В регионе ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег и немного подрастёт температура. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 6 декабря в Петербурге -1…-3 градуса, в Ленинградской области -1…-6 градусов. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с.

В субботу местами пройдёт небольшой снег и -1…-3 градуса.

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Фото: Piter.tv