В Петербурге 6 апреля пройдут кратковременные дожди

Метеорологические условия продолжит формировать североатлантический циклон "Мирелла".

В среду метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать североатлантический циклон "Мирелла", однако теперь он развернётся к региону своей тыловой, более холодной частью. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В городе 6 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, возможна гололедица. Температура воздуха +1…+3, по Ленобласти -1…+4градуса.

В четверг пройдут дожди и начнутся процессы потепления.

Фото: Piter.tv