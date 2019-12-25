Петербург 5 мая будет ощущать влияние северной периферии антициклона

Воздушные массы начнут постепенно прогреваться.

В четверг, 5 мая, Северная столица будет ощущать влияние северной периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде обойдётся без осадков, воздушные массы начнут постепенно прогреваться. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Воздух в городе прогреется до +10..+12 градусов, по Ленобласти до +8..+13 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление – выше нормы.

В пятницу без осадков, потепление продолжится.

Фото: Piter.tv