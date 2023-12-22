Петербург 5 марта находится во власти холодного антициклона

Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса.

Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице 5 марта будет формироваться под влиянием гребня холодного скандинавского антициклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдётся без осадков, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса, в Ленинградской области -2…+3 градуса. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду ожидается без существенных осадков и около 0 градусов.

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Фото: Piter.tv