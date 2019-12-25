  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 5 июня ожидается облачная с прояснениями и ветреная погода
Сегодня, 8:04
163
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 5 июня ожидается облачная с прояснениями и ветреная погода

0 0

Осадков не ожидается.

Северная столица в понедельник останется под влиянием юго-западной периферии циклона. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе 5 июня ожидается облачная с прояснениями и ветреная погода. При этом в Петербурге осадков не ожидается, а на территории Ленобласти кратковременные дожди пройдут местами. Температура воздуха в Петербурге +15…+17 градусов, по Ленобласти +13…+18 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый.

Во вторник без осадков и станет ещё чуть теплее.

Фото: Piter.tv 

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии