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В Петербурге 5 июля ожидается до +21 градуса и дожди
Сегодня, 7:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 5 июля ожидается до +21 градуса и дожди

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В четверг потеплеет.

В среду синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом продолжит формировать периферия циклона, медленно уходящего на восток, вдоль арктического побережья страны.

Как пояснил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза.

Температура воздуха 5 июля в Петербурге  +19…+21 градус, по Ленобласти +18…+23 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый.

В четверг вероятность кратковременных дождей сохранится, но заметно потеплеет, до +25…+27 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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