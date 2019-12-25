В Петербурге 5 июля ожидается до +21 градуса и дожди

В четверг потеплеет.

В среду синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом продолжит формировать периферия циклона, медленно уходящего на восток, вдоль арктического побережья страны.

Как пояснил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза.

Температура воздуха 5 июля в Петербурге +19…+21 градус, по Ленобласти +18…+23 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый.

В четверг вероятность кратковременных дождей сохранится, но заметно потеплеет, до +25…+27 градусов.

Фото: Piter.tv