Петербург оказался 5 июля в зоне фронтального раздела

В Петербурге в первой половине дня ожидается гроза.

Во вторник синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием атмосферного фронта, вытянувшегося через территорию Европейской России с севера на юг, и медленно смещающегося к востоку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

При облачной с прояснениями погоде 5 июля пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, в Петербурге гроза возможна в первой половине дня. Температура воздуха в городе +25…+27, по Ленобласти +24…+29 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В среду преимущественно без осадков и станет прохладнее.

Фото: Piter.tv