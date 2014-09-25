В Петербурге 5 декабря местами пройдёт небольшой снег

Температура воздуха 5 декабря в Санкт-Петербурге -2…-4 градуса.

В первый рабочий день на погоду в Петербурге продолжит оказывать влияние смещающийся на восток фронтальный раздел. Ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой снег. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 5 декабря в Санкт-Петербурге -2…-4 градуса, по Ленобласти -2…-7 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник слегка подморозит и вновь пройдёт снег.

Фото: Piter.tv