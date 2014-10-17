"Мирелла" 5 апреля принесет в Петербург облачную и ветреную погоду

Из-за этого циклона в городе ожидается облачная и ветреная погода, пройдут дожди, временами с мокрым снегом.

На метеорологические условия в Петербурге 5 апреля окажет влияние тёплая часть североатлантического циклона "Мирелла", выходящего своим центром на юг Финляндии. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Из-за этого циклона в городе ожидается облачная и ветреная погода, пройдут дожди, временами с мокрым снегом. В Петербурге воздух прогреется до +3..+5 градусов, по Ленобласти до +1..+6. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 13-18 м/с.

В среду местами пройдёт кратковременный снег, мокрый снег, образуется гололедица и похолодает.

Фото: Piter.tv