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В Петербурге 4 сентября антициклон порадует солнцем
Сегодня, 8:03
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В Петербурге 4 сентября антициклон порадует солнцем

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Температура воздуха +19…+21 градус.

В понедельник синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует гребень антициклона. Вытягиваясь с запада, он сделает погоду преимущественно солнечной и сухой. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге 4 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +19…+21 градус, по Ленобласти +18…+23 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Во вторник облаков станет больше, пройдут дожди, днём +19…+21 градус.

Фото: Piter.tv

Теги: осень, погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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