В Петербурге 4 декабря ожидается до -7 градусов

Синоптическую ситуацию сформирует периферия циклона, накануне засыпавшая снегом Москву.

В понедельник, 4 декабря, синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует периферия циклона, накануне засыпавшая снегом Москву.

Как рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, в регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха в Петербурге -5…-7 градусов, по Ленобласти -4…-9 градусов. Ветер северо-западный 1-6 м/с.

Во вторник местами пройдёт небольшой снег и -6…-8 градусов.

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Фото: Piter.tv