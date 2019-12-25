4 апреля на погоду в Петербурге окажет влияние циклон "Мирелла"

Циклон принесёт облачную с прояснениями погоду, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег.

На синоптическую ситуацию в Петербурге будет оказывать влияние очередной североатлантический циклон, получивший название "Мирелла". Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Циклон принесёт облачную с прояснениями погоду, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Температура воздуха в городе +4…+6, по Ленобласти +2…+7 градуса. Ветер южный 5-10 м/с, порывистый.

Во вторник облачно, временами будут идти дожди с мокрым снегом, температура будет близка к норме.

Фото: Piter.tv