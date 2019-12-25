В Петербурге 3 марта будет ветрено

Также ожидаются осадки.

В понедельник Северная столица окажется в полосе тёплого атмосферного фронта. Он станет причиной облачной погоды, отметится небольшим осадками в виде мокрого снега и дождя, и удержит температуру выше климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 3 марта в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области 0…+4 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Во вторник пройдут дожди с мокрым снегом и +2…+4 градуса.

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Фото: Piter.tv